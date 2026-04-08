08.04.2026 19:10 Massive Flugausfälle drohen: Nächster Streik bei der Lufthansa angekündigt!

Bei der Lufthansa wird wieder gestreikt. Am kommenden Freitag wird das Kabinenpersonal die Arbeit für einen Tag niederlegen. Es drohen massive Flugausfälle.

Von Bernd Röder

Frankfurt m Main - Die Flugbegleiter der Lufthansa sind für diesen Freitag zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand ist von 00.01 Uhr bis 22 Uhr vorgesehen, wie die Gewerkschaft Ufo mitteilte.

Am Freitag ist wieder mit massiven Flugausfällen bei der Lufthansa zu rechnen. © Bildmontage: Lando Hass/dpa, Bodo Schackow/dpa Das Kabinenpersonal der Lufthansa ist für diesen Freitag zu einem Streik aufgerufen.

"Bestreikt werden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München", hieß es. Das sind die Drehkreuze der Lufthansa, zahlreichen Fluggästen drohen damit Flugausfälle. Bestreikt werden außerdem "alle Abflüge der Lufthansa CityLine von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover", wie die Gewerkschaft ankündigte. In einer Urabstimmung hatten die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline Ende März mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Bei der Kerngesellschaft stimmten rund 94 Prozent für Streiks, bei der Cityline knapp 99 Prozent.

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