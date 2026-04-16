Piloten und Flugbegleiter streiken: Mehr als 650 Flüge in Frankfurt abgesagt

Frankfurt am Main - Auch am vierten Tag der Woche streikt das fliegende Personal der Lufthansa .

656 Annullierungen wurden am Flughafen Frankfurt am Donnerstag registriert. © Hannes P. Albert/dpa

Weil Piloten und Flugbegleiter gemeinsam die Arbeit niedergelegt haben, fallen erneut Hunderte Flüge der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Regionaltochter Cityline aus.

Allein am Drehkreuz Frankfurt registrierte der Betreiber Fraport 656 Annullierungen bei 1313 geplanten Starts und Landungen.

Die Zahlen beziehen sich auf sämtliche Airlines, während die Streichungen im Wesentlichen der Lufthansa zuzurechnen sind.