Piloten und Flugbegleiter streiken: Mehr als 650 Flüge in Frankfurt abgesagt

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Erneut sind wegen der Streiks von Piloten und Flugbegleitern Hunderte Flüge in Frankfurt abgesagt. Die Situation wird sich wohl auch am Freitag nicht ändern.

Von Christian Ebner

Frankfurt am Main - Auch am vierten Tag der Woche streikt das fliegende Personal der Lufthansa.

656 Annullierungen wurden am Flughafen Frankfurt am Donnerstag registriert.
656 Annullierungen wurden am Flughafen Frankfurt am Donnerstag registriert.  © Hannes P. Albert/dpa

Weil Piloten und Flugbegleiter gemeinsam die Arbeit niedergelegt haben, fallen erneut Hunderte Flüge der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Regionaltochter Cityline aus. 

Allein am Drehkreuz Frankfurt registrierte der Betreiber Fraport 656 Annullierungen bei 1313 geplanten Starts und Landungen.

Die Zahlen beziehen sich auf sämtliche Airlines, während die Streichungen im Wesentlichen der Lufthansa zuzurechnen sind.

Am Mittwoch war der Versuch einer Schlichtung zwischen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gescheitert. (Symbolfoto)
Am Mittwoch war der Versuch einer Schlichtung zwischen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gescheitert. (Symbolfoto)  © Uwe Anspach/dpa

Versuch einer Schlichtung bei Tarifverhandlungen gescheitert

Am Vortag war der Versuch einer Schlichtung in den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die Piloten gescheitert.

Die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) konnten sich nicht auf einen Themenkatalog einigen.

Die Proteste der Beschäftigten überschatteten dabei den Festakt zu 100 Jahren Lufthansa. 

Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa

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