Piloten und Flugbegleiter streiken: Mehr als 650 Flüge in Frankfurt abgesagt
Von Christian Ebner
Weil Piloten und Flugbegleiter gemeinsam die Arbeit niedergelegt haben, fallen erneut Hunderte Flüge der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Regionaltochter Cityline aus.
Allein am Drehkreuz Frankfurt registrierte der Betreiber Fraport 656 Annullierungen bei 1313 geplanten Starts und Landungen.
Die Zahlen beziehen sich auf sämtliche Airlines, während die Streichungen im Wesentlichen der Lufthansa zuzurechnen sind.
Versuch einer Schlichtung bei Tarifverhandlungen gescheitert
Am Vortag war der Versuch einer Schlichtung in den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die Piloten gescheitert.
Die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) konnten sich nicht auf einen Themenkatalog einigen.
Die Proteste der Beschäftigten überschatteten dabei den Festakt zu 100 Jahren Lufthansa.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa