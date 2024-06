"Sprecht über Leichen": Lufthansa gibt EM-Fans kuriose Deutschland-Tipps!

Insgesamt zehn mehr oder weniger wissenswerte Punkte über Deutschland hat die Fluggesellschaft in dem Heftchen zusammengetragen - und greift dabei tief in die Klischeekiste.

"Grillen, Bargeld, Autobahn: Fans, die diesen Sommer zur Fußball-EM anreisen, sollten einige besonders deutsche Eigenheiten kennen", verkündet die Lufthansa auf der Titelseite des Flyers "How to Meet the Germans" und geht mit einer gehörigen Prise Selbstironie an die Sache heran.

Wer aktuell mit einem Lufthansa-Flieger in Richtung Deutschland unterwegs ist, hat gute Chancen, ein Heftchen mit "hilfreichen" Tipps über Deutsche abzustauben. © Boris Roessler/dpa

So ruft die Airline die deutsche Tradition des Platzreservierens mit einem Handtuch in Erinnerung und warnt vor dem "rauen Service", den die Urlauber in deutschen Gaststätten zu erwarten haben, weil der Kunde hierzulande eben nicht automatisch König ist.

Und auch vor Warteschlangen spricht die Fluggesellschaft eine Warnung aus: Dort würden Deutsche sich verhalten wie "Fußballer, die ihre Position vor einer Ecke mit den Ellbogen verteidigen".

Besondere Vorsicht ist demnach vor kleinen alten Damen geboten: "Die sind mit dem Einkaufswagen schneller, als man denkt!"

Doch Lufthansa hat nicht nur spaßige, sondern auch tatsächlich hilfreiche Tipps auf Lager.

So empfiehlt sie, auf Mülltrennung zu achten und Pfandflaschen neben den Mülleimer zu stellen und ruft den Touristen in Erinnerung, dass in Deutschland nur Bares Wahres ist - besser also, man hat für den Döner oder eine Limo genauso wie für den Klobesuch ein paar Münzen dabei.