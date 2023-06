Ballermann-Urlauber verprügelt: Erneuter Türsteher-Vorfall im Megapark

Mallorca - Am Ballermann auf Mallorca soll es erneut zu einer fiesen Prügel-Attacke durch einen Türsteher gekommen sein. Das Opfer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Im Megapark soll es erneut zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen sein. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Laut "Mallorca Zeitung" spielte sich der Vorfall bereits am Samstag ab.

Ein 31-jähriger Partygast soll demnach am Nachmittag im Megapark an der beliebten Playa de Palma gewesen sein, als ein Türsteher anfing, auf ihn einzuprügeln.

Durch den Hintereingang wurde der Deutsche schließlich nach draußen gebracht, wo der Türsteher den Mann geschubst haben soll. Das Opfer sei daraufhin mit dem Kopf auf den Boden gestürzt und bewusstlos geworden.

Der 31-Jährige blutete am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Polizei fing derweil ihre Ermittlungen am Tatort an und befragte Augenzeugen.

Anschließend wurde der Türsteher festgenommen. Was zwischen den beiden Männern zuvor passiert ist, ist nicht bekannt.