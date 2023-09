Deutsche auf Mallorca festgenommen: Putzte sie, statt ihrem sterbenden Mann zu helfen?

Am Wochenende wurde eine Frau (65) auf Mallorca von den spanischen Gesetzeshütern festgenommen. (Symbolbild) © Ingo Wohlfeil/dpa

Während sich ihr 73-jähriger Mann auf der spanischen Ferieninsel im Sterben befand, soll die 65-Jährige geputzt haben, statt Erste Hilfe zu leisten oder den Notruf zu wählen.

Die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der Regionalzeitung "Diario de Mallorca".

Die Festnahme der Frau sei am Samstag erfolgt.

Als Polizisten die Leiche in einer Wohnung in Can Picafort im Norden der Urlaubsinsel begutachteten, sei ihnen der Fall schnell merkwürdig vorgekommen, schrieb "Diario de Mallorca".

Der Körper wurde dem Bericht zufolge offenbar bewegt, Blutflecken seien weggewischt worden, hieß es.