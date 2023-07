Gruppen-Vergewaltigung auf Malle: Aus diesem Bundesland stammen die mutmaßlichen Täter

Palma de Mallorca - Die fünf jungen Männer aus Deutschland, die wegen des Vorwurfs der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca in U-Haft genommen wurden, stammen aus Nordrhein-Westfalen .

Fünf junge Deutsche aus Nordrhein-Westfalen werden beschuldigt, auf Mallorca eine junge Frau zum Sex gezwungen zu haben. © Carlos Herrera/TNN/dpa

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kommen sie aus dem Märkischen Kreis im Sauerland.

Die Touristen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren werden beschuldigt, auf der spanischen Mittelmeer-Insel eine noch jüngere Urlauberin aus Deutschland in der vergangenen Woche zum Sex gezwungen oder tatenlos zugeschaut zu haben.

Ein Richter in Palma hatte am Samstagabend beschlossen, die jungen Männer in U-Haft zu nehmen.