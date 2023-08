Mallorca-Frust: Diese Maßnahme stößt den Bewohnern jetzt sauer auf

Palma de Mallorca hat viele enge Gassen und Straßen. Staus kann hier also niemand gebrauchen. © 123RF/pxhidalgo

Hintergrund ist die sogenannte "Operación Nube", (zu Deutsch: Operation Wolke).

Diese wird ausgerufen, wenn auf der beliebten Ferieninsel bewölktes und regnerisches Wetter angesagt ist. Urlauber entscheiden sich dann oft, einen Ausflug nach Palma zu machen, anstatt am Strand zu liegen.

Das führt natürlich dazu, dass die Straßen voll werden und es zu Staus kommt. Auch die Parkhäuser sind verstopft. Was in einer Stadt mit vielen engen Gassen sehr schnell zum Problem wird.

Bei der "Operación Nube" werden dann verstärkt Beamte eingesetzt, die den Verkehr an den wichtigen Verkehrsknotenpunkten regeln sollen.

Am Freitag setzte die Polizei aber noch einen drauf. So hieß es, dass die Einheimischen ihre Autos an diesem Tag nur im Notfall benutzen sollen.