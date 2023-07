Türsteher verfolgen Deutsche bis zur Rezeption: Nächste Prügelattacke auf Mallorca

Ein brutales Video, das von der Mallorca Zeitung veröffentlicht wurde, zeigt, wie ein am Boden liegender Tourist getreten wird. Als sein Kumpel den Streit schlichten will, bekommt er einen Faustschlag ins Gesicht.

Weil zwei Urlauber das Rauchverbot in der Kneipe "Bamboleo" missachtet haben sollen, wurden sie von den Türstehern des Lokals offenbar attackiert.

Nachdem im Mai ein 27-jähriger Deutscher ins Krankenhaus geprügelt wurde und es einen Monat später einen 31-jährigen Partygast erwischte , kam es am Ballermann nun zum dritten Vorfall dieser Art.

Bereits drei ähnliche Vorfälle in dieser Saison sorgen auf Mallorca für Aufmerksamkeit. © Clara Margais/dpa

Die zwei angegriffenen Deutschen waren offenbar Teil eines Fußballvereins aus dem Schwarzwald. Sie waren zusammen mit ihrem Team - insgesamt 18 Männer - nach Mallorca gereist.

Die Videoaufnahmen des Augenzeugen sollen vom 15. Juni stammen. Die Polizei hat mittlerweile Ermittlungen eingeleitet.

Da der Fußballclub zwischenzeitlich aber wieder nach Hause gereist sein dürfte und bislang keine Anzeige erstattet hat, können die Opfer nicht identifiziert werden.

Laut Polizeisprecher können sich die Urlauber jederzeit auch bei einer deutschen Behörde melden. "Der Fall wird dann an uns weitergeleitet", so der Sprecher.

Das "Bamboleo", das in der Schinkenstraße gegenüber dem "Bierkönig" liegt, hat sich bislang noch nicht zu den Vorfällen geäußert. Einer der Türsteher soll aber bereits entlassen worden sein.

Die Polizei will die Türsteher-Szene am Ballermann nun genauer unter die Lupe nehmen. "Wir prüfen, ob die Mitarbeiter ordnungsgemäß ausgebildet sind und über die nötigen Lizenzen verfügen", so der Polizeisprecher.