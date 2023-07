Ungewöhnlich: Fischer brauchen sieben Stunden, um Riesen-Fang an Land zu bekommen

Mallorca - Dieser Fischer hat mal so einen richtig krassen Fang an Land gezogen. Ganz nebenbei sorgte dieser auch noch für ein volles Portemonnaie.

Insgesamt sollen die Fischer des Kutters "Danagues" am Montag ganze sieben Stunden gebraucht haben, um den Roten Thun an Land zu bringen. Verständlich bei dieser Masse.

Wie der Spanier der " Mallorca Zeitung " verriet, wog der Fisch mehr als 300 Kilogramm - was für diese Region recht ungewöhnlich ist. Normalerweise wiegen Fische dieser Art dort "nur" um die 100 bis 200 Kilo.

Fischer Antoni Moranta hat vor der mallorquinischen Norwestküste in der Nähe von Port de Sóller einen ordentlichen roten Thunfisch geangelt.

Am Dienstag dann wurde der Fisch in der Fischhandelsbörse in Palma verkauft. Ganze zehn Euro pro Kilo verdiente sich der Fischer mit dem Riesenfang.