Wieder Vergewaltigung auf Mallorca? Zwei Urlauber am Flughafen festgenommen

Polizisten von Guardia Civil schnappten an einem mallorquinischen Flughafen zwei Urlauber aus Dublin. Haben sie sich an einer jungen Frau vergangen? (Symbolbild) © 123RF / vdwolf

Die beiden Touristen aus Irland sollen am Mittwochabend eine junge Frau unbekannten Alters in einem Hotel in Magaluf zum Sex genötigt haben. Sie wollten am Donnerstag gerade in einen Flieger steigen und die Heimreise nach Dublin antreten, als sie dort von Guardia Civil festgenommen wurden.

Die beiden Männer sollen in einem Hotelzimmer die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Ermittler von Guardia Civil befragten das Opfer am Tatort und bekamen geschildert, dass sie von zwei Männern vergewaltigt worden sei.

Anhand ihrer Aussagen erhielten die Polizisten auch eine Beschreibung der Verdächtigen und fanden heraus, dass diese bereits das Hotel verlassen hatten.

Die Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine "auf Sexualdelikte spezialisierte Gruppe" übernimmt nun die weiteren Untersuchungen.