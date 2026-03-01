Mercedes-Betriebsrat schlägt Alarm wegen Umsatzeinbruch: "Stimmung ist angespannt!"

Sindelfingen - Gewinneinbruch, Umsatz- und Absatzrückgang: Mercedes hat gerade mächtig zu kämpfen. Wie wirkt sich das auf die Beschäftigten aus?

Mercedes-Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali (63) registriert eine große Verunsicherung in der Belegschaft des DAX-Konzerns. (Archivbild) © Marijan Murat/dpa

"Die Stimmung in der Belegschaft ist angespannt", sagte Mercedes-Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali (63) kurz vor den anstehenden Betriebsratswahlen der "Stuttgarter Zeitung", den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Kreiszeitung Böblinger Bote".

"Rückgänge bei Absatz, Umsatz und Gewinn verunsichern viele, weil solche Entwicklungen meist mit Kostensenkungen einhergehen", sagte Lümali, der auch Vorsitzender des Betriebsrats am Standort Sindelfingen ist. Zusätzlich beunruhigten die wirtschaftlichen Angriffe, insbesondere aus China und den USA.

"Als stark exportabhängiger Standort spüren wir Handelsbarrieren unmittelbar", führte Lümali aus.

Zumal man auch in Sindelfingen unter dem Druck von Effizienz, Tempo und Kosteneinsparungen stehe. "Was wir aber nicht akzeptieren, sind Entscheidungen mit der Brechstange über die Köpfe der Beschäftigten hinweg, die Neuanläufe und die Zukunftsfähigkeit des Standorts gefährden könnten", sagte Lümali.

Dafür brauche man "schnell Transparenz, klare Zielbilder und verbindliche Abstimmungen mit dem Betriebsrat".