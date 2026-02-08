Wohlstand in Gefahr? Mercedes-Chef warnt vor Rechtsruck und Arbeitsmüdigkeit

Stuttgart - Mercedes -Chef Ola Källenius (56) warnt vor einem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands und vor einem politischen Rechtsruck.

Ola Källenius (56) machte auf die aktuelle wirtschaftliche Lage aufmerksam. © Marijan Murat/dpa

"Deutschland entwickelt sich wirtschaftlich seit etwa 10 bis 15 Jahren in eine falsche Richtung", sagte Källenius dem "Spiegel". Wenn man das nicht drehe, "dann kommen die Populisten von rechts, die für nichts eine Lösung haben".

Einen Grund für die Probleme sieht Källenius in der mangelnden Leistungsbereitschaft der Deutschen. Es sei, "als ob man vor einer Fußball-WM sagt, wir trainieren genug, obwohl alle anderen doppelt so viel trainieren". Jeder wisse, dass man so nicht Weltmeister werde.

Deutschland habe mit die höchsten Arbeitskosten der Welt. Jahrelang habe man das mit gesteigerter Produktivität wettmachen können, doch das reiche nicht mehr.

"Wir wollen keine asiatischen Verhältnisse in Deutschland, müssen aber bei Energie, Steuern und Arbeitskosten wieder in eine Richtung gehen, dass sich Unternehmertum und Investitionen in Deutschland lohnen", sagte der Mercedes-Chef. Sonst fließe das Kapital woandershin.