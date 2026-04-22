Mercedes ruft weltweit über 9000 G-Klasse-Fahrzeuge zurück

Stuttgart - Der Autobauer Mercedes-Benz hat weltweit über 9000 Fahrzeuge der G-Klasse zurückgerufen. In Deutschland seien potenziell 551 Fahrzeuge betroffen, hieß es in dem in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf. Hintergrund seien demnach "fehlerhafte Radschrauben".

Tausende Fahrzeuge von Mercedes sind weltweit vom aktuellen Rückruf betroffen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Mercedes habe festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen der Baureihe 465 mit vollelektrischem Antrieb die Radschrauben nicht den Anforderungen entsprechen könnten.

Dadurch "könnte sich die Verschraubung der Radschrauben und im weiteren Verlauf der Radverbund über die Fahrzeuglebensdauer im Fahrbetrieb lösen, was zu einer Beeinträchtigung der Fahrstabilität führen könnte", teilte ein Sprecher mit.

Im KBA-Rückruf ist von der "Gefahr eines Kontrollverlustes über das Fahrzeug" die Rede.

Zur Abhilfe würden bei den betroffenen Fahrzeugen die Radschrauben ersetzt, der vorgesehene Werkstattaufenthalt werde etwa eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, teilte der Mercedes-Sprecher mit.