Für "Frieden, Sicherheit und Freiheit": Mercedes erwägt Einstieg in Rüstungsproduktion

Stuttgart - Nach Volkswagen erwägt auch der deutsche Autobauer Mercedes-Benz einen Einstieg in die Rüstungsproduktion. Konzernchef Ola Källenius (56) sagte dem "Wall Street Journal" am Freitag, die Welt sei unvorhersehbarer geworden.

Mercedes-Chef Ola Källenius (56) will das "Verteidigungsprofil" des Konzerns erweitern. © Sven Hoppe/dpa

Er denke daher, dass Europa sein "Verteidigungsprofil" erweitern müsse. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, sind wir bereit dazu."

Die kriselnde Industrie in Deutschland, insbesondere die Autobranche, ist auf der Suche nach neuen erfolgversprechenden Geschäftsfeldern. Viele Unternehmen sehen eine Zukunft im wachsenden Verteidigungsbereich.

Källenius verwies darauf, dass Autobauer "außerordentlich gut" darin seien, "Präzisionsmaschinen in hoher Qualität" herzustellen. Im Vergleich zur Autoproduktion werde der Rüstungsbereich in Zukunft eher einen kleineren Teil der Aktivitäten seines Unternehmens ausmachen.

Aber: "Es könnte eine wachsende Nische sein, die zu unserem Konzernergebnis beiträgt."

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP erklärte Mercedes-Benz, "Frieden, Sicherheit und Freiheit" seien "die Grundlagen unserer Gesellschaft". Sie zu schützen sei eine gemeinsame Aufgabe. "Wir leisten als Unternehmen unseren Beitrag dazu."