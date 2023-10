16-Jähriger bei Messerangriff verletzt: Wo sind die Zeugen?

Braunschweig - Ende September wurde in der Braunschweiger Juliusstraße ein 16-Jähriger von mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt. Die Polizei geht von versuchter Tötung aus und sucht Zeugen.

Am 25. September wurde ein 16-Jähriger mit einem Messer angegriffen und verletzt. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Die Tat ereignete sich bereits am 25. September gegen 13.30 Uhr. Am helllichten Tag griff dabei eine Gruppe junger Männer einen Teenager auf seinem Weg von der Schule nach Hause an.

Er wurde von den Unbekannten zunächst in eine Hofeinfahrt gedrängt und anschließend mit Schlägen und Tritten angegriffen.

Einer der Angreifer zog sogar ein Messer und versuchte, auf den 16-Jährigen einzustechen. Beim Abwehren der scharfen Waffe zog dieser sich schwere Stich- und Schnittverletzungen zu.

Als Passanten den Vorfall sahen, rannten die Angreifer in verschiedene Richtungen weg. Die hinzugerufene Polizei konnte keinen der Jugendlichen mehr auffinden.

Der 16-Jährige kam zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus.