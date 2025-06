Vor dem Einkaufszentrum: Männer greifen Gruppe mit Küchenmesser an

Gera - Am Einkaufszentrum Gera Arcaden hat es am Mittwochabend erneut eine Messerattacke gegeben.

Im Bereich vor den Gera Arcaden war es erneut zu einer Messerattacke gekommen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei erklärte, hatten zunächst vier Männer aus dem Irak und Syrien eine sechsköpfige Gruppe mit einem Küchenmesser angegriffen. Bei der Gruppe handelte es sich um fünf Männer und eine Frau. Sie stammten den Angaben nach aus Syrien und Deutschland.

Die Täter flüchteten beim Eintreffen der Polizei vom Tatort, konnten allerdings später gefasst werden.

Laut den Beamten handelt es sich bei den Angreifern um dieselbe Gruppe, die bereits am Dienstagabend in eine Messerattacke in den Gera Arcaden involviert war. Bei dem Angriff am Dienstag waren zwei Menschen verletzt worden.

Gegen die Täter wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet.