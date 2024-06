20-Jähriger lebensbedrohlich verletzt: Fünf Verdächtige im Fokus

Kassel - Das Opfer wurde "mit einem größeren Messer oder einer Machete lebensgefährlich am Bein verletzt", wie ein Polizeisprecher sagte. Nach der blutigen Attacke im nordhessischen Kassel Anfang Juni konnten demnach inzwischen fünf Tatverdächtige ermittelt werden.

Anfang Juni wurde ein 20-Jähriger in Kassel lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Messerattacke ereignete sich bereits in der Nacht zum 8. Juni, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei in Nordhessen am heutigen Montag gemeinsam mitteilten.

Demnach habe die Kriminalpolizei fünf Verdächtige im Alter von 18 bis 23 Jahren identifiziert. Alle stammten aus dem Landkreis Kassel.

"Zwei besitzen die deutsche, einer die belgische, einer die deutsche und algerische und einer die deutsche und iranische Staatsangehörigkeit", fügte ein Sprecher hinzu.

Die fünf jungen Männer stünden alle im Verdacht, das Opfer, einen 20-jährigen Syrer, "nach einem Streit gemeinsam bis auf die Friedrich-Ebert-Straße verfolgt und ihn dort aus der Gruppe heraus attackiert zu haben".