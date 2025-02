09.02.2025 08:14 22-Jähriger zückt Messer und sticht in Park auf zwei junge Männer ein

In einer Grünanlage an der Deutschen Straße in Neuss sind in der Nacht zu Samstag zwei junge Männer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden.

Von Frederick Rook

Neuss - In einer Grünanlage an der Deutschen Straße in Neuss sind in der Nacht zu Samstag zwei junge Männer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Polizeibeamte konnten den flüchtigen Messerstecher (22) noch in der Nacht festnehmen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Die folgenschwere Auseinandersetzung soll sich gegen 0.45 Uhr zugetragen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben. Tatverdächtig ist ein 22-Jähriger. Der junge Mann zückte im Verlauf des Streits plötzlich ein Messer und stach damit auf einen gleichaltrigen sowie einen 22-jährigen Widersacher ein. Die beiden schwer verletzten Männer wurden von den alarmierten Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Dort werden sie seitdem stationärer betreut. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Behörden inzwischen nicht mehr. Messerattacke Festnahme nach Messerangriff in Konstanzer Innenstadt Unmittelbar nach der Tat ergriff der Messerstecher zunächst die Flucht. Später konnte er dann von den eingesetzten Polizeibeamten aufgegriffen und festgenommen werden. Ein Haftrichter ordnete U-Haft wegen versuchten Totschlags an. Eine Mordkommission unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zum genauen Hergang sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an.

