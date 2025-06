Angriff mit Küchenmesser: 26-Jähriger verletzt jungen Mann schwer

Erfurt - Bei einem Streit in einem Wohnhaus in Erfurt wurde ein Mann schwer verletzt.

Alles in Kürze

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Der Vorfall hatte sich bereits Ende Mai ereignet, wurde jedoch jetzt erst öffentlich.

Laut Angaben der Polizei hielten sich in der Nacht vom 24. auf den 25. Mai einen 26-Jähriger, ein 24-Jähriger und eine Zeugin in einer Wohnung am Alfred-Delp-Ring auf.

Zunächst waren die beiden Männer miteinander in Streit geraten, der zunächst verbal ausgetragen wurde.

Im weiteren Verlauf griff der 26-Jährige zu einem Küchenmesser und verletzte den 24-Jährigen schwer.