Bitteres Beziehungs-Drama: Mann will neuen Freund seiner Ex töten!

Jetzt ermittelt die Mordkommission der Polizei Hagen zu der Messerattacke. (Symbolbild) © dpa/Christian Charisius

Am gestrigen Samstag warf ein 30-Jähriger in Hagen (Nordrhein-Westfalen) an der Eckeseyer Straße Steine gegen das Fenster seiner Ex-Frau. Dies gefiel offenbar dem neuen Lebensgefährten der Dame gar nicht. Der 23-Jährige ging nach draußen und konfrontierte den verlassenen Mann.

Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, ließ dieser sich das aber nicht gefallen, zückte sofort ein Messer! Damit stach er mehrfach auf den neuen Liebhaber ein und verletzte ihn leicht.

Als der junge Mann stürzte, hörte der 30-Jährige nicht auf - er stach weiter zu.

"In einem günstigen Augenblick", erklären die Ermittler, "griffen mehrere Zeugen und Angestellte umliegender Firmen gemeinsam ein." Sie hielten den Angreifer fest und schlugen ihm das Messer aus der Hand. "Fast zeitgleich" traf zudem ein Streifenwagen der Polizei ein.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest, der unaufhörlich weiterhin Todesdrohungen ausgesprochen habe. Kurz darauf wurde dann auch der 23-Jährige vor Ort von Ärzten behandelt.