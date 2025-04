Streit mitten in Kölner City eskaliert: Mann rammt Kontrahenten Messer in den Hals

Die Polizei sucht nach der lebensgefährlichen Attacke auf den 44-Jährigen nach Zeugen und dem Täter. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Nach Angaben der Polizei war es am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr es auf dem Josef-Haubrichs-Hof und am Durchgang zum U-Bahnabgang an der Fleischmengergasse zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. In dessen Verlauf soll einer der Beteiligten ein Messer gezückt und dieses in den Hals seines 44-jährigen Kontrahenten gerammt haben.

"Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler der eingerichteten Mordkommission derzeit von Streitigkeiten im Obdachlosen- und Drogenmilieu aus", schilderte ein Polizeisprecher.

Der Täter ergriff nach der Attacke die Flucht, während sich Rettungskräfte um den lebensgefährlich Verletzten kümmerten und in eine Klinik brachten, wo der Mann derzeit intensivmedizinisch behandelt werde.

Die Kölner Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten mutmaßlichen Messerstecher, der von Zeugen folgendermaßen beschrieben wurde: