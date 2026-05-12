Blutige Messer-Attacke in Mitte: Zwei Verletzte
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Von Anne Lathan
Berlin - Zwei junge Männer sind in Berlin-Mitte mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, war es am Montagabend zunächst zu einem Streit zwischen den Männern und einer dreiköpfigen Gruppe gekommen.
Im weiteren Verlauf sei einer der Männer mit einem Messer attackiert worden. Als der zweite Mann zu Hilfe eilte, sei auch er angegriffen worden, hieß es.
Die drei Angreifer flüchteten anschließend. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus.
Warum der Streit ausbrach und worum es dabei ging, ist bislang nicht bekannt.
Auch zu den Beteiligten machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben, etwa zu Alter oder Geschlecht. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Sven Kaeuler/dpa