Knast-Streit eskaliert: 23-Jähriger greift Insassen mit Brotzeitmesser an
Von Franziska Groll
Amberg - Am vergangenen Freitag soll ein Häftling in der Justizvollzugsanstalt Amberg einen anderen Insassen mit einem Brotzeitmesser angegriffen haben. Gegen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Laut Angaben der Polizei hatte es am Freitag einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben. Der 23-Jährige habe daraufhin den 29-Jährigen mit einem Brotzeitmesser angegriffen und ihm Schnittverletzungen zugefügt.
Mithäftlinge entwaffneten den Tatverdächtigen und verhinderten so weitere Angriffe, wie die Polizei mitteilte.
Der Verletzte sei in der Justizvollzugsanstalt medizinisch versorgt worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die beiden Männer seien räumlich getrennt worden, hieß es.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa (Symbolfoto)