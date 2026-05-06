Knast-Streit eskaliert: 23-Jähriger greift Insassen mit Brotzeitmesser an

Amberg - Am vergangenen Freitag soll ein Häftling in der Justizvollzugsanstalt Amberg einen anderen Insassen mit einem Brotzeitmesser angegriffen haben. Gegen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der Mann griff einen Mithäftling an. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Laut Angaben der Polizei hatte es am Freitag einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben. Der 23-Jährige habe daraufhin den 29-Jährigen mit einem Brotzeitmesser angegriffen und ihm Schnittverletzungen zugefügt.

Mithäftlinge entwaffneten den Tatverdächtigen und verhinderten so weitere Angriffe, wie die Polizei mitteilte.