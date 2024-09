Blutiger Streit in Kassel: Zwei Männer erleiden lebensgefährliche Stichverletzungen!

Kassel - Ermittlungen laufen auf Hochtouren! Am späten Freitagabend kam es in Kassel-Nord ( Hessen ) zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen, bei der zwei Männer offenbar durch den Einsatz eines Messers oder eines ähnlichen Gegenstands lebensgefährlich verletzt wurden.

Am Freitag erlitten in Kassel-Nord zwei Männer lebensgefährliche Stichverletzungen infolge einer Auseinandersetzung zwischen circa 20 Personen. (Symbolbild) © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, fanden die Beamten bei ihrem Eintreffen am Einsatzort in der Kasseler Jägerstraße zunächst eine äußerst unübersichtliche Situation vor.



Zwei Männer hatten lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen erlitten und mussten schnellstmöglich von Rettungskräften versorgt werden.

Ein 29-jähriger Syrer, der am Oberkörper verletzt wurde, befindet sich nach einer Notoperation weiterhin in kritischem Zustand. Ein weiterer 30-jähriger Mann, ebenfalls syrischer Staatsangehörigkeit, schwebt indes nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei geht derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen wurden von der zuständigen Kommission für Kapitaldelikte übernommen und laufen auf Hochtouren.