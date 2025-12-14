Brutale Messerattacke auf Mutter und ihre vier Kinder: Tatverdächtiger in U-Haft

Bergkamen - Nach dem Messerangriff auf eine Frau und ihre vier Kinder im nordrhein-westfälischen Bergkamen ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen.

Bei einem brutalen Messerangriff wurden eine Mutter (26) und ihre vier Kinder (3 bis 8) schwer verletzt. © Markus Wüllner/Video-Line TV- und Videoproduktion /dpa

Das Amtsgericht Kamen erließ am Nachmittag Haftbefehl gegen den 20-jährigen Deutschen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Ihm wird demnach versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen vorgeworfen.

Der 20-Jährige soll am frühen Samstagmorgen die Frau und die vier Kinder im Alter von drei bis acht Jahren in ihrer Wohnung attackiert haben.

Die Mutter und zwei der Kinder kamen auf Intensivstationen, befanden sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntagmittag mitgeteilt hatte.