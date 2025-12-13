Messerangriff an Bushaltestelle: drei Männer verletzt
Berlin - In der vergangenen Freitagnacht sind drei junge Männer in Berlin-Buckow mit einem Messer angegriffen worden. Die Täter flüchteten unerkannt mit zwei Fahrzeugen.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich der 18-, 19- und 21-Jährige gegen 1.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Rudower Straße auf, als zwei Autos vorfuhren und mehrere Personen ausstiegen.
Aus der Gruppe heraus soll ein bislang unbekannter Täter ein Messer gezogen und auf die drei Männer eingestochen haben. Anschließend flüchtete er gemeinsam mit den weiteren Unbekannten in den beiden Fahrzeugen vom Tatort.
Die Angegriffenen erlitten Stichverletzungen an den Beinen, der 19-Jährige zudem eine Kopfverletzung.
Sie begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus und konnten dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
