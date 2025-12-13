Messerangriff an Bushaltestelle: drei Männer verletzt

Berlin - In der vergangenen Freitagnacht sind drei junge Männer in Berlin -Buckow mit einem Messer angegriffen worden. Die Täter flüchteten unerkannt mit zwei Fahrzeugen.

Die unmittelbare Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich der 18-, 19- und 21-Jährige gegen 1.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Rudower Straße auf, als zwei Autos vorfuhren und mehrere Personen ausstiegen.

Aus der Gruppe heraus soll ein bislang unbekannter Täter ein Messer gezogen und auf die drei Männer eingestochen haben. Anschließend flüchtete er gemeinsam mit den weiteren Unbekannten in den beiden Fahrzeugen vom Tatort.

Die Angegriffenen erlitten Stichverletzungen an den Beinen, der 19-Jährige zudem eine Kopfverletzung.

Sie begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus und konnten dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.