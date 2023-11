Brutale Messerattacke: Mann geht auf Ehefrau los - 48-Jährige lebensgefährlich verletzt

Düsseldorfer Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Sonntagmorgen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag gemeinsam mitteilten, soll der Mann die 48-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr in einer Wohnung in Düsseltal mit einem Messer attackiert haben.

Die Frau wurde bei dem Angriff derart schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik brachten.

"Der deutsch-kasachische Ehemann wurde festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.