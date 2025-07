30.07.2025 16:16 Messerattacke in Bar: Streit unter vier Männern endet blutig

Am Dienstag wurden vier Männer in einer Bar in Magdeburg verletzt. Sie gerieten in Streit und gingen später aufeinander los. Einer von ihnen zückte ein Messer.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Dienstagmorgen eskalierte ein Streit in einer Bar in der Lübecker Straße in Magdeburg. Ein Messer wurde dabei gezückt. Alles in Kürze Streit in Magdeburger Bar eskaliert

Vier Männer verletzt, zwei ins Krankenhaus

Messerattacke durch 35-jährigen Nigerianer

Hintergründe des Streits noch ungeklärt

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtete, ereignete sich der Vorfall zwischen vier Männern gegen 6.15 Uhr. Zwei Männer im Alter von 27 und 22 Jahren mit russischer Staatsbürgerschaft und ein 24-jähriger Mann aus der Ukraine befanden sich zu dieser Zeit in der Lokalität im Stadtteil Reform. In der Bar trafen sie auf einen 35-jährigen Nigerianer. Zwischen ihnen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der 27-Jährige schlug dabei aus Wut ein Fenster ein, hieß es. Im weiteren Verlauf seien die Männer in körperliche Angriffe übergangen, berichtete ein Polizeisprecher. Dabei habe der Nigerianer ein Cuttermesser gezückt und seine Kontrahenten mit Schnittwunden verletzt. Hinzugerufene Polizisten konnten alle vier Männer antreffen und beschlagnahmten das Messer. Der 27-Jährige und 35 Jahre alte Mann wurden vorübergehend mit einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei anderen Männer konnten vor Ort behandelt und entlassen werden. Die Hintergründe des Streits sind bisher noch ungeklärt. Durch die Polizei wurden vor Ort Spuren gesichert. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa