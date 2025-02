11.02.2025 18:38 Brutaler Angriff mit Besteckmesser in der Pfalz: 28-Jähriger geht auf 31-Jährigen los

Wie nun veröffentlicht wurde, kam es in einer psychiatrischen Einrichtung in Klingenmünster (Rheinland-Pfalz) am 4. Februar zu einem brutalen Messerangriff.

Von Maximilian Hölzel

Klingenmünster - Wollte er ihn umbringen? In einer psychiatrischen Einrichtung in Klingenmünster (Rheinland-Pfalz) ist es bereits am 4. Februar dieses Jahres zu einem brutalen Messerangriff gekommen. Nun berichten die Justizbehörden öffentlich darüber. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Im rheinland-pfälzischen Klingenmünster (Landkreis Südliche Weinstraße) stach ein 28-Jähriger auf einen 31 Jahre alten Mann ein. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Bodo Marks/dpa An besagtem Dienstagmorgen vergangene Woche attackierte ein 28-jähriger Patient einen 31-jährigen Mitbewohner mit einem Besteckmesser und fügte ihm mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Hals- und Oberkörperbereich zu. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidium Rheinpfalz vom heutigen Dienstag hervor. Demnach konnte das Opfer in der Folge fliehen und sich in Sicherheit bringen. Laut Angaben der Ermittlungsbehörden bestand trotz der Verletzungen keine Lebensgefahr. Messerattacke Nach Messerattacke auf offener Straße: Täter weiterhin auf der Flucht, Opfer außer Lebensgefahr Der Täter befindet sich in der geschlossenen forensischen Abteilung der Psychiatrie. Er wurde dort untergebracht, nachdem er wegen eines früher begangenen Tötungsdelikts als schuldunfähig eingestuft wurde. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Weitere Ermittlungen der Polizei sowie der Staatsanwaltschaft Landau dauern aktuell an.

