Fahrgast in Straßenbahn niedergestochen: Polizei jagt Messer-Mann
Berlin - Nach einer Messerattacke auf einen 57-Jährigen in einer Straßenbahn in Berlin-Mitte bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Der Gesuchte steht unter dem dringenden Verdacht, am 10. April 2025 gegen 2.30 Uhr in der M2 nahe der Karl-Liebknecht-Straße/Ecke Memhardstraße den 57-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben, teilte die Behörde am Donnerstag mit.
Dabei erlitt das Opfer eine Schnittwunde am Oberarm. Polizeieinsatzkräfte kümmerten sich um den 57-Jährigen, der anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es.
Später stellte sich heraus, dass der Mann auch eine Stichverletzung in der Ellenbeuge davongetragen hat.
Die Kriminalpolizei fragt:
- Wer erkennt den Abgebildeten?
- Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?
- Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?
Hinweise nimmt die Polizei während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (030) 4664-573410 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wählt bitte Tel. (030) 4664-571 100, schreibt eine E-Mail an diese Adresse, wendet Euch an jede andere Polizeidienststelle oder nutzt die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den Notruf.
Titelfoto: Polizei Berlin