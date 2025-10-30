Fahrgast in Straßenbahn niedergestochen: Polizei jagt Messer-Mann

Berlin - Nach einer Messerattacke auf einen 57-Jährigen in einer Straßenbahn in Berlin-Mitte bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kennt diesen mutmaßlichen Angreifer? © Polizei Berlin

Der Gesuchte steht unter dem dringenden Verdacht, am 10. April 2025 gegen 2.30 Uhr in der M2 nahe der Karl-Liebknecht-Straße/Ecke Memhardstraße den 57-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Dabei erlitt das Opfer eine Schnittwunde am Oberarm. Polizeieinsatzkräfte kümmerten sich um den 57-Jährigen, der anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es.

Später stellte sich heraus, dass der Mann auch eine Stichverletzung in der Ellenbeuge davongetragen hat.

Die Kriminalpolizei fragt: