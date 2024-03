Familienstreit eskaliert: 15-Jähriger geht mit Messer auf eigenen Bruder los

Hildesheim - In einer Wohnung im niedersächsischen Hildesheim eskalierte am Sonntag vermutlich ein Familienstreit. Ein 15-Jähriger soll seinen 18-jährigen Bruder dabei mit einem Messer schwer verletzt haben.

Der junge Mann wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, wird nun wegen des Anfangsverdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt ermittelt.

Der Streit brach demnach am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in der Steuerwalder Straße aus und gipfelte gegen 13 Uhr in der Attacke durch den Jugendlichen.

Auslöser des Konflikts war nach ersten Erkenntnissen der verletzte 18-Jährige. Worum es in dem Streit ging, ist bislang unklar.

Andere Familienmitglieder hätten laut Polizei die Beamten gerufen, welche den 15-Jährigen wenig später vor dem Wohnhaus widerstandslos vorläufig festnehmen konnten.

Der 18-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Er konnte bislang noch nicht von den Ermittlern befragt werden, schwebe aber "nach derzeitigem Kenntnisstand" nicht in Lebensgefahr.