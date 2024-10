Frau greift Mädchengruppe mit Messer an, sogar die eigene Tochter ist dabei!

Magstadt - Eine Frau soll auf einem Spielplatz in Magstadt (Kreis Böblingen) mehrere Mädchen zum Teil mit einem Messer verwundet haben.

Auf eine der beiden 14 Jahre alten Jugendlichen ging die Frau sogar mit einem Messer los, was Schnittverletzung zur Folge hatte.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, soll eine 39 Jahre alte Frau auf eine Gruppe Jugendlicher, unter denen sich die 14-jährige Tochter der Frau sowie mehrere Freundinnen des Mädchens befanden, losgegangen sein.

Der schwerwiegende Vorfall soll sich am gestrigen Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Maichinger Straße zugetragen haben.

Das 14 Jahre alte Mädchen sowie die ebenfalls verletzte 13-Jährige seien vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Tatverdächtige hatte sich beim Eintreffen der Polizei bereits vom Ort des Geschehens entfernt.

Die Heranwachsenden wurden daraufhin unter anderem durch Lehrkräfte betreut. Die Polizei konnte die Tatverdächtige, die sich offenbar in einer prekären familiären Lage befunden haben soll, im weiteren Verlauf in Gewahrsam nehmen. Sie wurde zum Polizeiposten Maichingen gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.