19.09.2024 13:57 Gemütlicher Fußballabend endet in Prügelei mit Messer: Mehrere Verletzte!

Am Mittwochabend gerieten mehrere Personen in einer Sportsbar in Pinneberg in einen Streit, der blutig endete.

Von Mila Martinez

Pinneberg - Ein Besuch in einer Sportsbar am Mittwochabend endete blutig, dabei hatten sich die Männer zunächst nur zum Fußballschauen verabredet. In und vor dieser Sportsbar in Pinneberg eskalierte der Streit zwischen mehreren Männern. © HamburgNews Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, habe es gegen 22.45 Uhr plötzlich einen Streit zwischen den Anwesenden der Bar im Rübenkamp gegeben, der mit mehreren Verletzten endete. Ersten Angaben zufolge habe jemand im Laufe des Abends eine Äußerung getätigt, die einem anwesenden Gast anscheinend missfiel. Nachdem der Streit zwischen mehreren Personen entbrannt war, wurden zwei Männer von den Wirten umgehend der Bar verwiesen. Darunter ein 38-jähriger Pinneberger, der sich beim Verlassen der Kneipe ein Küchenmesser geschnappt haben soll. Wenig später trafen die beiden vor dem Gebäude erneut aufeinander und der Streit eskalierte weiter. Der Pinneberger zog das zuvor geklaute Messer und fuchtelte damit wild vor seinem Körper herum, hieß es. Messerattacke Mann (21) stirbt nach Streit in Gartenkolonie, Täter kann flüchten Doch plötzlich wurde er von hinten von einem 24-Jährigen angegangen, der ihm durch den Angriff die Waffe habe entreißen wollen. Beim entstandenen Gerangel erlitt er eine Schnittverletzung auf der linken Stirnseite. In einer Klinik musste diese ambulant behandelt werden. Der "Messerangreifer" wurde von zwei weiteren Personen ins Gesicht geschlagen und so stark verletzt, dass er in einem Hamburger Krankenhaus stationär behandelt werden musste, meldeten die Beamten weiter. Um festzustellen, ob oder wie viel Alkohol im Spiel war, ordnete die Staatsanwaltschaft Itzehoe an, eine Blutprobe zu entnehmen. Die Polizei Pinneberg ermittelt nun, wie es genau zu der Auseinandersetzung und anschließenden Eskalation gekommen sein konnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung mittels Waffe wurde eingeleitet.

Titelfoto: HamburgNews