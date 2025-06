Gericht muss entscheiden: Das soll jetzt mit Messer-Mörder von Aschaffenburg geschehen

Alles in Kürze

Aschaffenburg - Der Messerstecher von Aschaffenburg sollte nach Vorstellung der Staatsanwaltschaft dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft fordert, den Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen. © Daniel Löb/dpa

Der Antrag auf ein entsprechendes Sicherungsverfahren sei beim Landgericht Aschaffenburg eingereicht worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Bisher ist der Mann nur vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Der Afghane soll am 22. Januar in einem Park in Aschaffenburg einen zweijährigen Jungen und einen 41-Jährigen mit einem Messer getötet haben. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Schnell hatten die Ermittler Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes gefunden – unter anderem entsprechende Medikamente in seinen Wohnräumen.

Ein psychiatrischer Sachverständiger attestierte dem Beschuldigten eine psychische Erkrankung. Der Mann dürfte bei der Attacke im Park Schöntal nahe der Aschaffenburger Innenstadt schuldunfähig gewesen sein.

Hinweise auf eine Radikalisierung des Mannes "oder auf islamistische, extremistische oder terroristische Hintergründe der Tat" fanden die Ermittler nicht.