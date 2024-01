Gruppe geht auf Trio los: 33-Jähriger durch Stiche schwer verletzt

Solingen - In Solingen kam es in der Silvesternacht zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 33-Jähriger erlitt dabei Stichverletzungen und musste notoperiert werden.

Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen und will den Fall nun aufklären. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Mann war gegen 1 Uhr mit zwei Begleitern an einer Bushaltestelle unterwegs, als das Trio plötzlich in einen Streit mit einer größeren Personengruppe geriet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Innerhalb weniger Augenblicke erlitt der 33-Jährige schwerste Stichverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kurz darauf ergriff die Gruppe die Flucht und lief in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei kann die Täter wie folgt beschreiben: