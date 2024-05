Heftiger Messer-Angriff mitten in Düsseldorf: Polizei schnappt Intensivtäter!

Düsseldorf - In Düsseldorf hat die Polizei dank einer schnellen Fahndung einen Messerangreifer festgenommen. Der 29-jährige Intensivtäter hatte zuvor in der Innenstadt auf einen 30-Jährigen eingestochen.

Nur dank der schnellen Reaktion der Polizei konnte der Täter bereits kurz nach dem Angriff verhaftet werden. (Symbolbild) © 123rf/fasphotographic

Der Angriff ereignete sich laut Polizeiangaben am gestrigen Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr am Worringer Platz in der Düsseldorfer Innenstadt. Demnach ging der Täter unvermittelt mit einem Teppichmesser auf den 30-Jährigen los.

Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort. Wenig später konnte die Polizei ihn aber festnehmen.

Das Opfer wurde bei der Attacke schwer verletzt. Einsatzkräfte des Ordnungsamts waren als Erste vor Ort und leisteten dem Schwerverletzten Erste Hilfe. Inzwischen ist er nach einer Not-OP aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Hintergründe des Angriffs sind bislang noch völlig unklar. Fest steht bisher nur: Der kurz nach der Tat Festgenommene ist polizeibekannt und gilt als Intensivtäter.