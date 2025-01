Bluttat von Aschaffenburg: Keine Hinweise auf islamistischen Hintergrund

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) gab nähere Informationen zu dem mutmaßlichen Täter der tödlichen Attacken in Aschaffenburg bekannt. © Sven Hoppe/dpa

Der Afghane sei am 19. November 2022 nach Deutschland eingereist und habe Anfang 2023 einen Asylantrag gestellt. Es habe auch ein sogenanntes "Dublin-Verfahren" gegeben. Das bedeutet, die Behörden versuchten, den 28-Jährigen in ein anderes EU-Land zu bringen, in dem er sich zuvor aufgehalten hatte.

Diese Rückführung konnte laut Herrmann jedoch "nicht zeitgerecht abgeschlossen werden". Es ist bekannt, dass die Rückführungen von Flüchtlingen im Rahmen des Dublin-Verfahrens oft daran scheitern, dass die EU-Länder, welche die Flüchtlinge aufnehmen sollen, den deutschen Behörden schwer einzuhaltende zeitliche Vorgaben machen.

Nach der gescheiterten Rückführung des 28-Jährigen sei es dann zu einem normalen Asylverfahren in Deutschland gekommen, so der bayerische Innenminister. Am 4. Dezember habe der junge Mann jedoch schriftliche seine freiwillige Ausreise angekündigt, in der Folge sei das Asylverfahren des Mannes endgültig eingestellt worden.

Die Hintergründe der Bluttat müssten "sorgfältig in den nächsten Tagen weiter ermittelt und aufgeklärt werden", betonte Joachim Herrmann zum Abschluss.