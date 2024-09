08.09.2024 16:17 721 Lärmstreit in Hotel endet blutig: 33-Jähriger rammt Widersacher Messer in den Oberkörper

Am Sonntagmorgen kam es in einem Hotel in Rödermark zu einer Messerattacke auf einen 33 Jahre alten Mann.

Von Angelo Cali

Rödermark - Blutiges Ende eines Streits in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags in Südosthessen. Der Streit spielte sich in einem Hotel im hessischen Rödermark ab. © 5VISION.NEWS Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurden die Beamten gegen 2 Uhr in der Nacht zum Hotel Johannishof in Rödermark (Landkreis Offenbach) beordert. Gemeldet wurde, dass ein Mann mit einem Messer schwer verletzt wurde. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Attacke ein Streit aufgrund von ruhestörendem Lärm vorausgegangen, in den mindestens zwei 33 Jahre alte Männer involviert waren. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll dann einer der beiden 33-Jährigen ein Messer in den Oberkörper seines Widersachers gerammt haben, ehe er beim Eintreffen der Ordnungshüter die Flucht ergriff. Messerattacke Nach Messerattacken auf Volksfesten: Diese Maßnahmen trifft das Land NRW jetzt In einem angrenzenden Waldstück konnte er nach kurzer Verfolgung aber festgenommen werden. Er sowie ein weiterer Tatverdächtiger (29) wurden schließlich in Polizeigewahrsam genommen. Der schwer verletzte 33-Jährige kam umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus - Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Die weiteren Ermittlungen zu der nächtlichen Messerattacke dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS