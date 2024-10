Mädchen (7) sagt Mann "Hallo": Der greift sie mit Taschenmesser an

Detroit (Michigan) - Ein kleines Mädchen (7) grüßte einen älteren Mann (73) höflich im Park, im nächsten Moment hielt er ihr ein Messer an den Hals.

Der Täter (73) wurde von der Polizei festgenommen und muss sich vor Gericht verantworten. © 123rf/huettehoelscher

Als sich die schreckliche Szene in der vergangenen Woche ereignete, spielte die 7-jährige Saida Mashrash in einem Park in Detroit. Dort sah sie einen älteren Mann, der als Gary Lansky identifiziert wurde, auf sich zukommen und begrüßte ihn mit einem "Hallo".

Sie ahnte nichts von der Bedrohung, die von dem Mann ausging.

Laut WXYZ Detroit packte der 73-Jährige das Mädchen plötzlich und brutal am Kopf, zückte ein Taschenmesser und schnitt ihr damit am Hals entlang. Glücklicherweise konnte Saida ihrem Angreifer entkommen und sich blutüberströmt in Sicherheit bringen.