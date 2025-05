Männer geraten an Kreuzung in Streit: Plötzlich sticht einer den anderen nieder

Siegen - In einer Auseinandersetzung soll ein 46-Jähriger in Siegen einen 32-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Die beiden Männer waren an einer Kreuzung in der Siegener Innenstadt in Streit geraten. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Aus unklarer Ursache waren die beiden an einer Kreuzung in der Innenstadt in einen Streit geraten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Mit einem Messer soll der deutsche Tatverdächtige den 32-Jährigen dann am Oberkörper und Arm verletzt haben. Die Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich, hieß es.

Passanten, die das Geschehen bemerkt hatten, seien dazwischengegangen und hätten die beiden Männer voneinander getrennt, hieß es weiter.

Die Polizei konnte den 46-Jährigen noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.