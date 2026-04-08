Mann (†25) erliegt nach Messerangriff von Hanau seinen Verletzungen

Hanau - Nach dem Messerangriff vor einem Monat in Hanau ist das lebensgefährlich verletzte Opfer inzwischen gestorben.

Hintergrund der Tat war ein Streit zwischen dem 25-Jährigen und einem 17-Jährigen in einem Bus in Hanau. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Mehrere Wochen habe der 25 Jahre alte Mann habe im Koma gelegen und sei Ende März gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei mit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die schweren Verletzungen Ursache für den Tod des 25-Jährigen waren. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Hintergrund der Attacke am 9. März in einem Bus war nach ersten Erkenntnissen ein Streit zwischen dem 25-Jährigen und einem 17-Jährigen. Die Ermittlungen gegen den ukrainischen Staatsbürger dauern nach Angaben der Hanauer Staatsanwaltschaft an.