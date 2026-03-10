Messerattacke in Hanau: Opfer kämpft weiter um Leben! Handelte Täter aus Notwehr?

Hanau - Ein 17-Jähriger soll am Montagabend einen Mann (25) mit einem Messer schwer verletzt haben . Am Tag nach der Tat in Hanau kämpft das Opfer in einem Krankenhaus noch um sein Leben. Auch liegen neue Informationen vor.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen am Dienstag zum Fall mitteilten, gehen die Ermittler aufgrund vorliegender Erkenntnisse davon aus, dass sich die Beteiligten kennen und es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Streitigkeiten gekommen ist.

Im Zuge der Ermittlungen wurden Aufzeichnungen der Videoanlage ausgewertet. Nach derzeitiger Bewertung des entsprechenden Materials könne demnach nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 17-Jährige in einer Notwehrsituation befand.

Die Nachforschungen ergaben außerdem, dass noch eine weitere Person durch den Verdächtigen während der Tat leicht verletzt worden sein soll. Es handelt sich dabei um einen 23 Jahre alten Mann.