Mann ins Bein gestochen: Polizei hat Messer-Pärchen noch nicht geschnappt

Dresden - Am Pfingstmontag hat ein Streit im Dresdner Stadtteil Löbtau ein blutiges Ende genommen. Ein 45-Jähriger ist mit einem Messer am Bein verletzt worden. Auch am Dienstagmorgen haben Behörden das tatverdächtige Pärchen noch nicht gefasst.

Die Polizei am Pfingstmontag im Dresdner Stadtteil Löbtau. © xcitepress

Laut Dresdner Polizei habe man im Anschluss an die Tat vom späten Nachmittag vergeblich nach dem Paar gesucht, dass in Richtung Tharandter Straße flüchtete.

Am Netto-Parkplatz an der Agnes-Smedley-Straße geriet ein 45-Jähriger am Montag, gegen 16.30 Uhr, mit einem auffälligen Pärchen in Streit. Zunächst flogen Worte, dann hatte der Mann ein Messer im Bein.

Vorort-Aufnahmen zeigten eine Blutspur, die nach der Attacke entlang der angrenzenden Straße verlief. Der Angegriffene war nach dem Angriff noch ansprechbar, kam sofort ins Krankenhaus.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bekannt gab, befand sich die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Pärchen konnte jedoch nicht gestellt werden.