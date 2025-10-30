Mann verfolgt Pärchen mitten in der Nacht: Dann sticht er mehrfach von hinten zu
Düsseldorf - Bei einer Messerattacke hat ein 46-Jähriger in Düsseldorf in der Nacht zu Donnerstag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.
Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag berichtete, war der 46-Jährige in der vergangenen Nacht gegen 3.20 Uhr samt seiner Lebensgefährtin (36) auf dem Gehweg der Mecumstraße unterwegs, als sich von hinten der Ex-Freund (49) der Frau näherte und mit einem Messer unvermittelt mehrfach auf den 46-Jährigen einstach.
Der Mann erlitt bei dem Angriff im Stadtteil Bilk lebensgefährliche Verletzungen und kam zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik.
Alle drei seien nach Polizeiangaben deutsche Staatsbürger.
"Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen übernommen", schilderte der Sprecher. Weitere Details zu der Attacke lagen zunächst nicht vor.
Titelfoto: 123RF/udo72