Mann verfolgt Pärchen mitten in der Nacht: Dann sticht er mehrfach von hinten zu

Düsseldorf - Bei einer Messerattacke hat ein 46-Jähriger in Düsseldorf in der Nacht zu Donnerstag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag berichtete, war der 46-Jährige in der vergangenen Nacht gegen 3.20 Uhr samt seiner Lebensgefährtin (36) auf dem Gehweg der Mecumstraße unterwegs, als sich von hinten der Ex-Freund (49) der Frau näherte und mit einem Messer unvermittelt mehrfach auf den 46-Jährigen einstach.

Der Mann erlitt bei dem Angriff im Stadtteil Bilk lebensgefährliche Verletzungen und kam zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik.

Alle drei seien nach Polizeiangaben deutsche Staatsbürger.