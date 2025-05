Messer in den Bauch gerammt: Mann (39) nach Attacke in Darmstadt in Haft

Darmstadt - Ein Streit eskalierte zu einer Messerattacke , ein 24-Jähriger wurde schwer verletzt. Nach dem Angriff in der City von Darmstadt wurde ein 39 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft genommen.

Messerattacke in Darmstadt: Der Rettungsdienst brachte einen niedergestochenen jungen Mann auf schnellstem Weg in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)

Die Bluttat ereignete sich bereits am Samstagnachmittag auf dem Platz "Im Carree", wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei in Südhessen am Montag gemeinsam mitteilten.

Demnach gerieten der Täter und der 24-Jährige aus noch unbekannter Ursache in Streit. In dessen Verlauf zückte der Angreifer ein Messer und stieß die Klinge in den Bauch des jungen Mannes.

Polizisten, die in unmittelbarer Nähe im Einsatz waren, trafen noch am Tatort den mutmaßlichen Täter (39) an und nahmen ihn fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Taschenmesser, wurde von den Beamten sichergestellt.

Der niedergestochene 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht keine Lebensgefahr für den jungen Mann", ergänzte ein Sprecher.