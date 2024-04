16.04.2024 15:17 Messer-Streit an Bushaltestelle: Geflüchteter von Mitbewohner schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist am Montag ein 37-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Neuruppin - Bei einer Messerattacke an einer Bushaltestelle in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist am Montag ein 21-jähriger Mann schwer verletzt worden. Blutige Kleidungsstücke zeugen von dem Streit, der sich an dieser Bushaltestelle in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) zugetragen hat. © 7aktuell Laut Polizei eskalierte gegen 14.20 Uhr an der Dorfstraße eine Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und seinem 37-jährigen Kontrahenten. In der Folge stach letzterer mit einem Messer auf den Jüngeren ein. Der Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Angaben nach waren beide Männer Bewohner einer örtlichen Flüchtlingsunterkunft. Messerattacke Streit eskaliert: 30-Jähriger sticht in Köln mehrfach auf Widersacher ein - Festnahme! Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, waren Polizeibeamte und Sozialarbeiter bis zum Abend vor Ort im Einsatz. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zu dem versuchten Tötungsdelikt.

Titelfoto: 7aktuell