Ohne Grund auf offener Straße: Mann sticht mit Messer auf Frau ein

Wolfenbüttel - Am Freitagnachmittag ist eine Frau in Wolfenbüttel ( Niedersachsen ) auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Die Polizei in Wolfenbüttel sucht nach einem Mann auf einem Fahrrad. (Symbolbild) © Benjamin Müller/TNN/dpa

Dabei soll die Tat völlig ohne Grund oder vorheriger Eskalation durchgeführt worden sein, teilte das Polizeikommissariat Wolfenbüttel mit.

Gegen 17 Uhr kam der 57-Jährigen während des Gassigehens auf dem Verbindungsweg zwischen dem Mancinusweg und der Halchterschen Straße ein Mann mittleren Alters auf einem Fahrrad entgegen.

Dieser soll ihr mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben.

Sein Opfer bemerkte die Verletzung jedoch erst Momente später und alarmierte daraufhin die Polizei.

In der Zwischenzeit war der Angreifer auf seinem Fahrrad geflüchtet.