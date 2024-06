Nach Messerattacke in Regionalbahn: Tatverdächtiger stellt sich

Saarbrücken - Nach einer Messerattacke in einer Regionalbahn im Saarland hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der 32-Jährige sei noch am Montagabend am Saarbrücker Hauptbahnhof festgenommen worden und solle am heutigen Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur.