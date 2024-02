Messerattacke in Duisburg - Zwei Kinder schwer verletzt! Verdächtiger (21) festgenommen

Duisburg - Zwei Kinder sollen in Duisburg angegriffen und schwer verletzt worden sein. "Wir gehen von einer Straftat aus", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Ein 21-jähriger Verdächtiger sei festgenommen worden. Er stehe im Verdacht, die Kinder angegriffen zu haben.

Zwei Beamte stehen an einem abgesperrten Tatort. In Duisburg sind zwei Kinder schwer verletzt worden. © dpa | Justin Brosch

Das Geschehen habe sich gegen 12 Uhr im Stadtteil Marxloh ereignet. Die Kinder hätten sich in eine nahegelegene Schule retten können. Zur Tatwaffe äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Messerattacke gehandelt haben. Die Kinder würden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Es bestehe aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Bereich rund um den Tatort sei abgesperrt. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte es an einer Schule in Wuppertal eine Bluttat gegeben. Bei einem Angriff, den die Behörden als Amoktat einstuften, wurden sieben Schüler und der 17-jährige mutmaßliche Täter verletzt.

Der Oberstufenschüler war den Ermittlern zufolge in einer Pause mit einem Messer unvermittelt auf mehrere Mitschüler losgegangen. Anschließend soll er sich selbst schwere Verletzungen zugefügt haben, bevor ein Lehrer ihn zum Aufgeben bewegen konnte.