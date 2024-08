Messerattacke in Gießen: Hat ein Sohn seinen Vater niedergestochen?

Das Opfer erlitt schwere Verletzungen an der Wade, die laut einem Sprecher aber "nicht lebensbedrohlich sind". Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den niedergestochenen Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der blutige Vorfall ereignete sich am heutigen Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Moltkestraße im mittelhessischen Gießen, wie die Polizei mitteilte.

Der Gesuchte hatte sich in seine Wohnung zurückgezogen. Dort konnten die Polizisten den mutmaßlichen Täter mit einem Elektro-Taser überwältigen. Der 35-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu der Messerattacke in Gießen dauern an.